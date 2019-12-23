Військові кажуть: такі вибухи тут не поодинокі

Від ворожих обстрілів потерпає мирне населення. Поблизу селища Хутір Вільний на Луганщині бойовики застосували міномети 82-го калібру. Міна пошкодила будинок місцевої жительки.

Військові кажуть: такі вибухи тут не поодинокі. Окупанти постійно намагаються спровокувати українських бійців на вогонь у відповідь, села постійно обстрілюють з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

"Чую посипалось поторохтіло поторохтіло, у хаті ж тоже так, пряме попаданіє, у кришу первий раз, а вообще по двору було і не один раз".