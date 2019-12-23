Апеляцію захисту Андрія Антоненка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета сьогодні слухають у київському апеляційному суді. Засідання розпочалося пообіді.

Нагадаю, оскарження мали розглянути ще 19-грудня, однак сторона обвинувачення перенесла його - мовляв, не встигають ознайомитись з матеріалами справи. Завтра має відбутись апеляційне засідання і щодо іншої підозрюваної - Юлії Кузьменко.

Її скаргу також мали розглядати у минулу п'ятницю, але на засідання не з'явився прокурор. Кузьменко тоді заявила, що залишатиметься на лаві підсудних. Силовики мусили штурмувати приміщення, аби повернути Кузьменко до СІЗО.

Вітаю, студія, ну десь годину тому закінчився судовий розгляд апеляції Андрія Антоненка, музиканта та спецпризначенця, якого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета. Сам суд почався із скандалу, до судової зали не пускали представників мас-медіа, аргументуючи тим що зала розрахована на 35 людей, і це ліміт вже набраний.

Саме засідання тривало більше 3 годин, в цей час в коридорі та на вулиці чатували кілька сотень прихильників Андрія Антоненка. Попри докази адвокатів та пропозиції активістів взяти Антоненка на поруки колегія суддів залишила запобіжний захід, а це тримання під вартою, без змін.

"Перш за все, хочу звернути увагу суду - ми вважаємо, що у зв'язку з неповнотою судового розгляду, у зв'язку з невідповіднісь висновку суду з судовим рішенням викладеному у кримінальному провадженні та у зв'язку з істотним порушенням кримінально-процесуального закону - рішення суду першої інстанції підлягає безумовному скасуванню. Звертаю увагу суду, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є винятковим", - говорить Станіслав Кулик, адвокат Андрія Антоненка.

Прихильники Андрія Антоненка рішення судів зустріли криками "ганьба", тож десятки нацгвардійців, які чергували і в середені приміщення і на вулиці утворили кордони. Антоненка вивели до автозака. І вцілому все було спокійно, до бійок не дійшло. Зараз вже всі розійшлися.