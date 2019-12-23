Португалію та Іспанію накрило штормами [ Редактировать ]
Західна Європа потерпає від негоди. Жертвами штормів "Ельза" та "Фабіан" стали вже 9 людей: двоє в Португалії та семеро в Іспанії.
У постраждалих регіонах перекриті дороги, підтоплені будівлі та частково скасовано залізничні та повітряні рейси. Також там без світла залишаються понад 110 тисяч будинків.
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