Без світла залишаються понад 110 тисяч будинків

Західна Європа потерпає від негоди. Жертвами штормів "Ельза" та "Фабіан" стали вже 9 людей: двоє в Португалії та семеро в Іспанії.

У постраждалих регіонах перекриті дороги, підтоплені будівлі та частково скасовано залізничні та повітряні рейси. Також там без світла залишаються понад 110 тисяч будинків.