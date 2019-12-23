Обмен пленными: кто попадет в список [ Редактировать ]
Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская сообщила, что обмен пленными состоится до конца этого года.Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Была, наконец, достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года, как, собственно, и было договорено во время парижского саммита в Нормандском формате. И это огромное счастье, потому что мы сможем, наконец, забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену, и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", - сказала Лутковская.
Раньше сообщалось о том, что условия освобождения пленных согласованы. А также Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.
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