У Національній спілці журналістів нагородили переможців десятого всеукраїнського конкурсу учнівських робіт - "Я - журналіст!" За призові місця змагалися чотириста сорок шість учасників з усіх областей. Хто переміг - знає Марина Григорян.

Це одинадцятикласниця Ксенія Сторчак, стримувати сльози щастя дівчині не під силу - вона щойно отримала гран-прі. Вразила школярка засновників конкурсу історією з життя вимушених переселенців з Донбасу. Ксенія переповіла історію жінки, яка вагітною втекла від війни, лишивши там свою оселю та бізнес. І почала нове життя.

"Я зараз неймовірно щаслива, я вдруге беру участь у цьому конкурсі, минулоріч я посіла друге місце, а в цьому році я отримала гран-прі. Готувала матеріал близько місяця. особливість конкурсу в том, що треба не тільки конкурсну роботу підготувати, а ще написати ессе "Чому я хочу стати журналістом". Найскладнішим було підготувати матеріал, адже це дуже затратно по часу і морально важко було пропустити всю історію через себе. Я сподівалася, але це стало для мене дуже великим сюрпризом", - говорить Ксенія Сторчак, переможниця Всеукраїнського конкурсу "Я - журналіст!".

Нову номінацію "Сила духу" заснували з метою адаптації дітей з інвалідністю в суспільстві. Керівники проекту кажуть, така ініціатива потрібна для поширення історій успіху дітей з особливими потребами. Одна з них - пятикласниця Єва з Київщини. Вона написала не лише оповідання, а й додала свої малюнки і вишивки. Хоча за віком Єва наймолодша, та їй не відмовили в участі. Організатор заходу Віталій Голубєв зачитує фрагмент з твору дівчинки.

"Я ще маленька дівчинка, дівчинка з дцп діагнозом, як і всі мої однолітки мрійлива. ось так мріючи вже обрала собі професію - журналістика. Як це мені подобається. Я народилася на 26 тижні, маючи вагу всього 907 гр. Я народилася, світ прийняв мене.... Якби я справді була журналістом, то звернулася б до таких як я і на прикладі життя Хокінга, Бетховена, резвельта і довела, що хвороба - не перешкода. Давайте гучними оплесками відзначимо Єву", - говорить Віталій Голубєв, організатор Всеукраїнського конкурсу "Я - журналіст!".

У спілці журналістів України такі починання всіляко заоохочуть не лише призами, - школярі отримали поради щодо реальних складнощів в опануванні такої відповідальної професії. Своїм баченням майбутнього цієї сфери поділився відомий журналіст Сергій Томлієнко.

"Інформаційний простір кардинально змінюється, ми бачимо, що розвиток мобільного інтернету, розвиток соціальних мереж, технологій, він кардинально змінює інформаційний ландшафт і очевидно що лідерство в майбутньому зберігатимуть саме ті, хто дружить із технологією. Тому ми з великою надією дивимося на молодь, коли ви експерементуєте з різними форматами, але будете призводити до того, що журналісти-медійники зберігатимуть лідерство вінформуванні населення", - говорить Сергій Томлієнко, голова спілки журналістів України.

Цього року засновники конкурсу радіють: їм вдалося зібрати однакову кількість робіт з Луганської та Львовської областей, а це означає, що такі заходи набирають популярності тепер по всій країни. Лідери в галузі журналістики кажуть, зміцнити єдність українців можливо, зокрема, і через підтримку майбутніх спеціалістів.