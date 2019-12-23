До Київського міського консультативно-діагностичного центру їдуть не за місцем прописки, а за направленням

А от у Київському міському діагностичному центрі на фінансування не скаржаться. Керівництво каже заклад активно розвивається та оновлює обладнання. Як це вдається - дивіться в матеріалі.

До Київського міського консультативно-діагностичного центру їдуть не за місцем прописки, а за направленням. Це єдиний в Україні заклад, оснащений на рівні європейських госпіталів. Але це не єдина його особливість. Тут, на відміну від інших державних лікувальних центрів немає черг.

"Ми обстежуємо близько 1000 пацієнтів в день. І надаємо десь дві-дві з половиною тисячі досліджень. Чуму у нас немає черг - тому що ми зібрали всі потреби лікувальних закладів міста. Ну наприклад, у них немає МРТ, чи допфлюрограцію. І ми узвязку з цим розробили на кожне дослідження по талону", - говорить Тетяна Савченко, директор Київського міського консультативно-діагностичного центру.

Тобто, пацієнт за місцем прописки отримує перепустку, в якій зазначені дата, кабінет та час дослідження. Лікарі пропонують більше семи тисяч медичних послуг. Серед них складні дослідження, задля яких, до недавна, - пацієнти їхали за кордон.

"Апарат іспанський. Тут ми проводимо всі види досліджень - і печінкові проби, ниркові, лейкемічні та інші проби".

Мінімум часу і зусиль і паціент отримує найточніші результати дослідження. Лікарі пояснюють це тим, що у закладі немає жодного апарату китайського або ж радянського виробництва.

"Было нечто. Которое называлось рентгеновским аппаратом. Ну это действительно было нечто. Потому что было там и итальянское, и советское. А коллективный разум наших инженеров, дай Бог им здоровья. Но сейчас все это дело поменяли. Стоят итальянские аппараты", - говорить Олег Колесник, лікар-рентгенолог Київського міського консультативно-діагностичного центру.

Тож, відтепер, тут проводять дослідження від першого до останнього етапу. І головне, що пацієнту це нічого не коштує.

"Это пациентке ничего не стоило, потому что она по программе Хелси прошла. По записи. Готовится бари. Это контрастное вещество, они никак не влияет на организм. Человек выпивает, и по мере того как человек глотает - мы делаем снимки тех участков, которые нас интересуют", - говорить Олег Колесник, лікар-рентгенолог.

"Проводим все исследования. Начиная от головного мозга - заканчивая малым тазом, конечностей. 3D реконструкции мы можем сделать на этой станции. И это по моему мнению лучшая станция "Дженерал электрик", - говорить Олексій Вірімієнко, доктор наук, співробітник Київського міського консультативно-діагностичного центру.

Аби перетворити діагностичний центр в один із кращих закладів столиці - довелось змінити не лише техніку, зазначають в керівництві. В будівлі зробили капітальний ремонт - змінили все, починаючи від підсобних приміщень, закінчуючи лабораторіями.

"Це кабінет маніпуляційний. Тут ми проводимо забір крові з вен. Його ми проводимо сучасними одноразовами системами".

Центр у підпоряванні Київської міської адміністрації, тому, левову частку коштів виділяє держава.

"При всьому тому, я хочу подякувати КМДА, всім депутатам, які приймали рішення з приводу бюджету. Ремонт ми зробили на кошти виділені КМДА. Але ми трошки заробляємо і самі. Я в цьому центрі працюю 30 років з дня його відкриття. На посаді директора - з 2005 року. Тобто 14 років", - говорить Тетяна Савченко, директор Київського міського консультативно-діагностичного центру.