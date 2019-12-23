Сергій Каплін закликав віддати українцям газ із резервних сховищ [ Редактировать ]
Віддати зарезервований у сховищах газ українцям, а гроші, які Україна отримає від виконання Росією рішення арбітражного суду вкласти у розвиток власного видобутку. З такими вимогами звернувся до Уряду голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Він також упевнений, що за певних умов цілком реально продавати газ населенню по три гривні.
"Віддати той газ, який зараз у сховищах зарезервований на випадок газової війни з Росією або з кимось іншим простим українцям. Нагадую, цей газ купувався по п'ять. Якщо звідти прибрати ще ПДВ, це буде ще менша сума, я думаю за це і потрібно людям віддати і не допускати, щоб "Нафтогаз України", як він це любить заради своїх премій і наживи, спекулював на цій ціні завишаючи до 8,5 до 9,5 чи до 12,50, а потім цю різницю віддавав МВФ на погашення їх кредиту", - говорить Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України.
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