Британське посольство привітало українців зі святами мовою жестів [ Редактировать ]
Мовою жестів посольство Великої Британії привітало українців з Новим роком та Різдвом. На відео, розміщеному на сайті амбасади із побажаннями виступив увесь колектив представництва на чолі з послом Меліндою Сіммонс.
Таким чином, як зазаначили у посольстві, прагнули привернути увагу до важливості інклюзивного ставлення щодо людей, які послуговуються мовою жестів. А також - хотіли показали її красу та різноманіття.
по теме
"Алхімічне тіло: Вогонь. Повітря. Вода. Земля": українська художниця ZINAЇDA представила традиційні орнаменти Чорнобильської зони на виставці у Лондоні
На цю роботу українську художницю надихнули експедиції у зону відчуження - майстриня розшукала загублені орнаменти та вивчила їхнє походження і значення
США согласовали нового посла Украины
Глава МИД заявил, что с кандидатурой посла определились еще два месяца назад
Выборы в Британии: Зеленский поздравил Джонсона
Джонсон завоевал победу на выборах в Британии
Мораторий на продажу земли не перестанет действовать - Госгеокадастр
С 2020 года запрет на продажу земли не перестанет действовать
В Евросоюзе отреагировали на запуск Ж/Д сообщения Крыма с Россией
В Европейском Союзе выступили с заявлением