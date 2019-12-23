Мовою жестів посольство Великої Британії привітало українців з Новим роком та Різдвом. На відео, розміщеному на сайті амбасади із побажаннями виступив увесь колектив представництва на чолі з послом Меліндою Сіммонс.

Таким чином, як зазаначили у посольстві, прагнули привернути увагу до важливості інклюзивного ставлення щодо людей, які послуговуються мовою жестів. А також - хотіли показали її красу та різноманіття.