Різдвяний хаос накрив торговельні центри Німеччини [ Редактировать ]
Довгі черги біля поштових відділень і натовпи покупців у торговельних центрах. У Німеччині - передріздвяний хаос. Чому поштові служби та магазини не спроможні впоратися з напливом клієнтів? І що даруватимуть німці один одному на Різдво, дізнаємося від Тетяни Логунової.
Німці жартують: якщо біля поштових відділень - довжелезні черги, можна й не зазирати у календар. Різдво наближається! Напередодні свята Deutsche Post виводить на зміни тисячі додаткових співробітників. Щоб прийняти і видати мільйони посилок, пакетів і бандеролей з подарунками. Втім, з напливом клієнтів все одно не можуть впоратися.
"Хотів забрати пакет, але черга. Не маю часу у ній стояти. Прийду ще раз пізніше, або вже завтра зранку", - говорить Томас, житель Берліна.
Так спокійно і розважливо реагують не усі. Мешканка Берліна Ірмгард постояла в черзі, та свій подарунок друзям вирішила відправити вже після свят.
"Це завжди так, це жахливо і це нервує. І я не розумію, чому не можна якось вирішити цю проблему. Напередодні кожного Різдва - одне і те саме", - говорить Ірмгард, жителька Берліна.
У поштовій службі розводять руками. Мовляв, напередодні Різдва і так працюють і вдень, і вночі.
"Ми працюємо цілодобово. Починаємо о восьмій ранку і закінчуємо о сьомій ранку наступного дня. Година паузи і знову до праці. І вдень, і вночі", - говорить Ізольда Крекер-Годак, співробітниця поштової служби.
Тож на скарги клієнтів і критику у ЗМІ - поштовики дуже ображаються.
"Коли людина живе роботою, горить на роботі. А потім ще й вислуховує обурливі відгуки, це ображає і злить. Ми - не виняток. Але знаємо, що добре виконуємо свою роботу", - говорить Ізольда Крекер-Годак, співробітниця поштової служби.
Понад норму у передріздвяну пору працюють і співробітники універмагів та торговельних центрів. Аби усі змогли придбати подарунки, крамниці відчиняють навіть у неділю. Для Німеччини - це виняток.
"Уже маю подарунки для всіх. Сьогодні докупив останні, яких не вистачало під ялинкою".
Соціологи вже з'ясували у німців, що ж вони даруватимуть одне одному на Різдво. Серед найпопулярніших цьогорічних презентів книжки, солодощі та гаджети.
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