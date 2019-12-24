Пожежі в Австралії знищили місто Балморал [ Редактировать ]
В Австралії понад два місяці не вщухають масштабні лісові пожежі. Загасити полум'я заважає аномальна спека та сильний вітер. Пожежникам допомагають тисячі волонтерів. Вигоріло близько п'яти мільйонів гектарів землі.
Стихія забрала життя дев'яти людей. Раніше стало відомо, що вогонь повністю знищив місто Балморал - курорт за 120 кілометрів від Сіднея, відомий своїм пляжем та дорогою нерухомістю.
по теме
В Австралії дикі тварини збігаються на ферми
Мешканці одного з національних парків в Австралії потяглися на сільськогосподарські ферми
Пожежа в Австралії знищила сотні житлових будинків
До гасіння полум'я задіяли понад тисячу пожежників та волонтерів - вже вигоріло більше мільйона гектарів землі
У штаті Австралії оголосили тиждень надзвичайного стану
Наразі на території Австралії нарахували понад сотню осередків займання. За прогнозами синоптиків, сьогодні у найбільш населеному місті країни - Сіднеї - позначка на термометрі сягне 45 градусів
Хлопчик з Австралії утік від лісової пожежі автомобілем
В Австралії 12-річний хлопчик утік від лісової пожежі автомобілем. Його батько і старший брат пішли допомагати вогнеборцям
Рятувальники Австралії підпалами борються з лісовими пожежами
Щоб завадити просуванню полум'я, вогнеборці провели серію контрольованих підпалів назустріч пожежі