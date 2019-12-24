Сьогодні суд розгляне апеляцію волонтерки Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Судове засідання мало б відбутися ще у п'ятницю, але не з'явився прокурор. Напередодні суд залишив без змін апеляцію іншого підозрюваного, Андрія Антоненка. Він перебуватиме у СІЗО до 8 лютого. Руслан Смєщук має подробиці.

Автомобілі Нацгвардії на парковці, нацгвардійці у повному спорядженні біля, всередині та в залі суду. Тут же декілька сотень прихильників Андрія Антоненка. Вони прийшли підтримати музиканта та спецпризначенця. Адвокати заявляють про політизованість процесу та численні процесуальні порушення, та просять колегію суддів змінити тримання під вартою на більш м'який запобіжний захід.

"До матеріалів цього клопотання не додано жодного документа, якщо ви ознайомитесь, жодного документу, в якому написано яке відношення пан Антоненко має до скоєння вчинення кримінального правопорушення", - говорить Станіслав Кулик, адвокат підозрюваного Андрія Антоненка.

Прокурори категорично проти, та просять залишити Андрія Антоненка у СІЗО.

"На даний час достатньо доказів того, що Антоненко причетний до вбивства Шеремета. Те, що в Антоненка є діти, він позитивно характеризується, це не є обставиною, яка говорить про те, що однозначно він, до нього, не можна застосовувати такий запобіжний захід як тримання під вартою".

Після трьох годин розгляду, судді попри доводи адвокатів і пропозиції взяти Антоненка на поруки, вирішують залишити обвинуваченого у СІЗО. Прихильники музиканта зустрічають таке рішення суддів вигуками "Ганьба!".

Нацгвардійці і всередені, і назовні утворюють коридор, Антоненка виводять до автозаку та відправляють у СІЗО. Тим часом в поліції стверджують що у слідчих є "залізобетонні" докази причетності підозрюваного до вбивства Павла Шеремета.

"Речовий доказ є промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною направленої дії МОН-50, яка була вихолощена кустарним способом. У корпусі міни фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену і саме цей матеріал і був в основі саморобних вибухових пристроїв, за допомогою яких скоїли замах на вбивство косівського підприємця та підірвали авто журналіста Павла Шеремета", - заявила Мар'яна Рева, пресофіцер Нацполіції України.

У СІЗО Андрій Антоненко пробуде до восьмого лютого.