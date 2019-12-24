Сьогодні опівдні суд почне розглядати апеляцію волонтерки Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Минуле засідання мало відбутися у п'ятницю, але не з'явився прокурор.

Напередодні суд залишив без змін апеляцію іншого підозрюваного Андрія Антоненка, він перебуватиме у СІЗО до восьмого лютого. Сторона обвинувачення заявила, що є нові докази його причетности до злочину.

Ніби то розібрана міна, яку той зберігав у себе вдома. Антоненко назвав версію вигаданою, каже: міна була без вибухових речовин і була придатною лише для фільмування.