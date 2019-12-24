Справа Шеремета: суд розгляне апеляцію Юлії Кузьменко [ Редактировать ]
Сьогодні опівдні суд почне розглядати апеляцію волонтерки Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Минуле засідання мало відбутися у п'ятницю, але не з'явився прокурор.
Напередодні суд залишив без змін апеляцію іншого підозрюваного Андрія Антоненка, він перебуватиме у СІЗО до восьмого лютого. Сторона обвинувачення заявила, що є нові докази його причетности до злочину.
Ніби то розібрана міна, яку той зберігав у себе вдома. Антоненко назвав версію вигаданою, каже: міна була без вибухових речовин і була придатною лише для фільмування.
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Нагадаю, напередодні у справі вбивства журналіста затримали п'ятьох підозрюваних. Це ветерани АТО й волонтер. Усі деталі обвинувачення напередодні на прес-конференції у столиці розповіли керівники правоохоронних органів разом з Президентом України
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На спеціальному брифінгу за участи президента, міністра внутрішніх справ та генпрокурора повідомили, що підозрюють медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, а також добровольців Владислава та Інну Грищенків