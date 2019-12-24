19 признаков того, что вашей психике нужна помощь [ Редактировать ]
Наше психологическое здоровье очень сложное, динамичное и неоднозначное. Необходимо научиться распознавать и реагировать на признаки ухудшения психического здоровья. Об этом рассказал Тина Берадзе, психиатр, психотерапевт и клинический психолог, для "ВВС News Украина".
Эмоционально - когнитивные признаки:
- Снижен (подавленное) или повышенное настроение
- Ощущение тревоги и необоснованная тревожность
- Раздражительность или проявления злости к себе или окружающим людям
- Повторяющиеся негативные мысли о себе, об окружающих, о будущем
- Снижена концентрация и внимание
- Апатия, рассеянность
Физиологические признаки:
- Бессонница
- Постоянная усталость, быстрая утомляемость или излишняя активность или избыток энергии
- Изменение аппетита. Недоедания или переедания
- Проблемы с пищеварением, желудком, кишечником
- Физические боли - главные, сердечные, в области поясницы, мышечные
- Повышены или понижены сексуальные потребности
- Двигательная заторможенность или резкое увеличение двигательной активности
Социальные признаки:
- Отсутствие желания общаться с людьми, трудности с функционированием в коллективе
- Чрезмерная социальная активность в реальной жизни или в социальных сетях
- Трудности в коммуникации с людьми
- Злоупотребление алкоголем, наркотическими веществами, лекарствами
- Проблемы в обучении или на работе при выполнении задач
- Отсутствие жизненных интересов, мотивации.
Отдельно эти признаки могут характеризовать временные отклонения от нормы, но в совокупности они могут быть свидетельством ухудшения психического здоровья.
Ранее мы писали о том, почему нельзя злоупотреблять болеутоляющими.
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