Альпіністи та аніматори працювали на волонтерських засадах

Подарунки у вікна лікарняної палати. У такий спосіб вирішили привітати пацієнтів дитячих лікарень у Миколаєві. У костюми казкових героїв вбралися альпіністи. Благодійну акцію, власними силами та коштом, організували небайдужі містяни. Усе бачили наші кореспонденти.

Останні приготування й альпіністи починають спускатися з даху дитячої лікарні. Сьогодні працівники будівельної фірми в дуже незвичній ролі - Діда Мороза.

"Веревки вяжем, одеваем страховые пояса, спусковые системы, одеваем костюмы Дедов Морозов и спускаемся на веревках по этажам", - говорить Леонід Пушкар - альпініст.

Вітають пацієнтів Миколаївської обласної лікарні 8 Дідів Морозів та одна Снігуронька. У неї особлива місія.

"Ромчик, хто це? - Мой тренер! Здрасьте!"- Я тебе передаю большой привет! Мы все с тобой! Желам тебе скорейшего выздоровления".

З діагнозом лейкоз Рома потрапив до лікарні тиждень тому. Десятикласник вже 4 роки займається спортивним туризмом. Однак зараз будь-які навантаження і навіть зустрічі з друзями хлопцеві заборонили.

"Очень впечатлен! Класно! - Ти радий її бачити? - Конечно, рад! Так не могу увидеть", - говорить Роман, пацієнт Миколаївської обласної дитячої лікарні.

Кожен маленький пацієнт стаціонару отримав від улюблених казкових героїв подарунок. Медики кажуть: такі зустрічі не лише створюють у дітей святковий настрій, а й сприяють одужанню.

"Положительные эмоции. У нас постоянно волонтеры, клоуны занимаются. Детям нравится, приятно. Помимо лечения это обязательно надо. И арт-терапия. Они рисуют с волонтерами, занимаются всем", - говорить Віктор Медвєдєв, онколог Миколаївської обласної дитячої лікарні.

Ініціатором дійства стало майбутнє подружжя. Однодумців шукали в соцмережах. Альпіністи та аніматори працювали на волонтерських засадах. Небайдужі підприємці забезпечили їх солодощами, настільними іграми та Іграшками. Таким чином вдалося привітати майже п'ятсот пацієнтів двох лікарень у Миколаєві.