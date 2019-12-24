Правильное питание: рецепты блюд на Новый год [ Редактировать ]
Новогодние праздники - один из самых сложных периодов, когда нужно соблюдать диету. Миссия сложная, однако, достаточно возможная. Podrobnosti.ua подобрали диетические рецепты, которые смогут разнообразить меню и сохранить праздничное настроение.
Горячие диетические блюда на Новый год 2020
Для того, чтобы блюдо было диетическим, готовить нужно из нежирных сортов мяса. Так, о баранине и свинине лучше забыть. Идеальный вариант для диетического новогоднего меню - это индейка, курица, кролик, телятина, нежирная говядина.
Диетическая индейка в соевом соусе
- 1,5 кг индейки.
- 2 столовые ложки меда. Берем любой мед по вашему вкусу.
- Любимые специи. Здесь можно класть все, что вам больше нравится
- 200 мл соевого соуса.
Диетический салат на Новый год
Салат с креветками и авокадо
- 300 грамм замороженных креветок. Предварительно их нужно отварить.
- 2 авокадо. Выбираем спелые плоды. Снимаем шкурку и нарезаем кубиками.
- 2 свежих огурца. Режем кубиками.
- 2 маринованных огурца. Они придадут легкую пикантность нашему салату. Также нарезаем кубиками.
- 1 крупная морковь. отвариваем и нарезаем кубиками.
- 3 отварных куриных яйца. Режем кубиками.
- 80 грамм консервированного зеленого горошка.
- 3 столовые ложки натурального йогурта.
Необходимо смешать все ингредиенты, заправить йогуртом и посолить по вкусу.
Закуски на Новый год 2020
Яйца, фаршированные авокадо и красной рыбой
- 6 яиц. Их нужно отварить, почистить и разрезать на две половинки. Желтки вынуть.
- 1 спелый авокадо. Чистим и измельчаем в блендере до пастообразной массы.
- 2 столовые ложки натурального йогурта. Его мы берем вместо майонеза.
- Соль и специи по вкусу.
- 60 грамм красной икры. Вместо икры можно также использовать креветки.
Пасту из авокадо смешиваем с желтками, солим, перчим и добавляем йогурт. Все тщательно перемешиваем. Теперь кладем эту начинку в яйца, сверху украшаем икрой или креветками.
Также мы писали о том, что нужно есть в Новый год для привлечения удачи.
по теме
Рак позвоночника: названы первые симптомы
Заболеваемость раком спинного мозга увеличивается с возрастом
Почему болят икры: главные причины
Боль в икрах может возникнуть у любого человека в течение всей жизни
Пыль в доме смертельно опасна для здоровья - ученые
Группа ученых провела ряд исследований
Спать днем смертельно опасно - ученые
В исследовании, которое продлилось шесть лет, приняли участие 31 750 человек
Почему нужно есть соленую рыбу
Очень часто польза сушеной рыбы ставится под сомнение