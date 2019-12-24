Новогодние праздники - один из самых сложных периодов, когда нужно соблюдать диету. Миссия сложная, однако, достаточно возможная. Podrobnosti.ua подобрали диетические рецепты, которые смогут разнообразить меню и сохранить праздничное настроение.

Горячие диетические блюда на Новый год 2020

Для того, чтобы блюдо было диетическим, готовить нужно из нежирных сортов мяса. Так, о баранине и свинине лучше забыть. Идеальный вариант для диетического новогоднего меню - это индейка, курица, кролик, телятина, нежирная говядина.

Диетическая индейка в соевом соусе

1,5 кг индейки.

2 столовые ложки меда. Берем любой мед по вашему вкусу.

Любимые специи. Здесь можно класть все, что вам больше нравится

200 мл соевого соуса.

Диетический салат на Новый год

Салат с креветками и авокадо

300 грамм замороженных креветок. Предварительно их нужно отварить.

2 авокадо. Выбираем спелые плоды. Снимаем шкурку и нарезаем кубиками.

2 свежих огурца. Режем кубиками.

2 маринованных огурца. Они придадут легкую пикантность нашему салату. Также нарезаем кубиками.

1 крупная морковь. отвариваем и нарезаем кубиками.

3 отварных куриных яйца. Режем кубиками.

80 грамм консервированного зеленого горошка.

3 столовые ложки натурального йогурта.

Необходимо смешать все ингредиенты, заправить йогуртом и посолить по вкусу.

Закуски на Новый год 2020

Яйца, фаршированные авокадо и красной рыбой

6 яиц. Их нужно отварить, почистить и разрезать на две половинки. Желтки вынуть.

1 спелый авокадо. Чистим и измельчаем в блендере до пастообразной массы.

2 столовые ложки натурального йогурта. Его мы берем вместо майонеза.

Соль и специи по вкусу.

60 грамм красной икры. Вместо икры можно также использовать креветки.

Пасту из авокадо смешиваем с желтками, солим, перчим и добавляем йогурт. Все тщательно перемешиваем. Теперь кладем эту начинку в яйца, сверху украшаем икрой или креветками.

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