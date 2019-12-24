Плата за комунальні послуги може зменшитися вже у грудні. Про це йшлося на раді розвитку громад і територій у президента. Володимир Зеленський зібрав голів обласних держадміністрацій та урядовців. Про що іще говорили - розкаже Ірина Розова.

Тарифи на комуналку одне з найболючишіх питаннь для українців. Саме з цієї теми президент Володимир Зеленський розпочав засідання Ради розвитку громад та територій.

"Нам всі постійно кажуть, що комунальні послуги це товар за який необхідно сплачувати справедливу ціну, що неможливо втручатись в роботу регулятора, ми всі все це дуже добре розуміємо, але є але. Не може платіжка за комуналку бути для людей вироком і не може людини віддавати 50-60 і є випадки коли людина віддає кошти - 80 відсотків від заробітної плати", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Вже зараз - у грудні - українці мають сплачувати за комунальні послуги майже на 30 відсотків менше. У тариф за опалення закладена минулорічна ціна на блакитне паливо. А вона вища майже на дві з половиною тисячі гривень за сьогоднішню. Тож Уряд дозволив теплопостачальникам знизити вартість для кінцевого споживача та навіть створив механізми для перерахунків. Але чи зміняться суми у платіжках залежить від влади на місцях.

"За нашими розрахунками вже в грудні, якщо правильно здійснити це нарахування, то людина може у своїй платіжці отримати цифру на 300-400 гривень менше, а це дуже відчутно. Це те, заради чого потрібно напрягтися і добре попрацювати. Ми на рівні уряду готові консультувати кожну міську раду, кожну громаду, якщо не до кінця буде зрозумілий механізм", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Окрім тарифів, говорили про доступне житло для переселенців. Восени Кабмін запровадив програму за якою внутрішньопереміщені особи та ветерани АТО мають отримати довгострокові іпотечні кредити під три або шість відсотків річних. У мінсоцполітики відзвітували - у 2020 на програму передбачено в 10 разів більше коштів.

"Всі ми розуміли, що в цій програмі є більша потреба ніж була закладена в бюджет і коли ми вивчали бюджет 2020 року ми все-таки знайшли можливість в десять раз збільшити цю програму на наступний рік, в цьому році вона початково була 25 мільйонів гривень, в наступному році буде вже 250 мільйонів, щоб ми могли більшій кількості осіб допомогти у компенсації на житло", - говорить Юлія Соколовська, міністр соціальної політики України.

Наприкінці засідання голови двох обласних держадміністрацій - Закарпатської та Львівської - позбавилися посад.

"Я ще раз хочу подякувати всім, подякувати двом головам держадміністрацій, я прийняв рішення їх звільнити не через те, що вони якісь люди недосвідчені, але не чисті на руку як то кажуть, а через те, що у ціх двох областях ми не побачили жодного результату", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Кого призначать на вакантні посади, поки що невідомо.