Європі загрожує чергова мігрантська криза через загострення ситуації у Сирії. Про це заявив турецький президент Реджеп Ердоган. Він застеріг - його країна може не впоратися з новою хвилею мігрантів. Олена Абрамович розкаже більше.

Мігрантська криза 2015 у ЄС може вже незабаром повторитися - попередив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. Через загострення ситуації в Сирії, де посилені бої не стихають, з листопада, Анкара може не впоратися сама з напливом біженців. І буде змушена "відкрити ворота" до ЄС для мігрантів.

"Понад 80 тисяч наших братів наразі втікають до турецьких кордонів від бомбардувань у місті Ідліб. Якщо насильство над людьми в Ідлібі не припиниться, ця кількість ще більше зросте. У цьому випадку Туреччина не буде нести цей тягар мігрантів самостійно", - говорить Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини.

Туреччина дійсно допомогла ЄС подолати мігрантську кризу 2015. Євросоюз тоді уклав угоду з Анкарою про стримання та повернення до Туреччини біженців без належних документів. Таким чином країна стала світовим лідером із кількості переселенців, їх там наразі понад 3 з половиною мільйони. Приблизно таке ж населення сирійського регіону Іблід, який наразі під бомбардуваннями військ президента Сирії Башара Асада в коаліції з Росією.

"Негативний вплив тиску, якого ми неминуче будемо зазнавати, - відчують також усі європейські країни, особливо Греція. Повторення міграційної кризи 2015 року стане неминучим", - говорить Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини.

Ердоган просить у Європи збільшення фінансової допомоги на облаштування таборів для переселенців на прикордонній з Туреччиною сирійській території. І вже не вперше саме у такій формі. Грецький уряд уже скаржився, що такі ультимативні заяви аж ніяк не допомагають вирішити ситуацію.

"Коли Туреччина без кінця повторює, що ми збираємося відчиняти "ворота", то мігранти що роблять? Вони звідусіль наближаються до цих "воріт", чекаючи на їх відкриття", - говорить Джоргос Кумуцакос, міністр з питань міграції Греції.

Ердоган вимагає у ЄС 6 мільярдів євро. Минулого тижня на глобальному форумі з питань біженців у Женеві було узгоджено удвічі меншу суму - 3 мільярди. Турецький президент теж брав участь у зустрічі і заявляв, що цього не достатньо. Тож тепер перейшов до іншої тактики.