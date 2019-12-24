Півтисячі кримінальних проваджень і півтори сотні перемог у судах. У Громадській організації "Стоп-корупції" підбили підсумки року, що минає. І презентували стратегію на 2020. Детальніше у матеріалі.

58 тисяч звернень громадян з повідомленнями про корупцію, майже 28 тисяч отримали юридичну допомогу. 2019 - для громадського обєднання "Стоп корупціі" був насичений. Його присвятили діджиталізації. Розробили новий дизайн та навігацію сайту, запустили телеграм канал, сторінку в інстаграмі та ютубі - це лише частина роботи для популяризації антикорупційної платформи.

"З цього року ми почали більш активно працювати в інтернет-сегменті, розуміючи що це тренд і якщо зараз озирнутися і подивитися на цей рік, то я скажу що це був правильний шлях. Ми зробили повний ребрендинг нашого сайту, якщо раніше "СтопКор" - це була візитна картка нашої організації, то на разі це повноцінний інформаційний портал, саме антикорупційного спрямування зі своєю окремою редакцією, зі своєю аналітичною службою, з відповідними рубриками, унікальним контентом, який не дублює програму розслідувань", - говорить Роман Бочкала, координатор ГО "Стоп корупція".

Про свої успіхи звітують і в юридичному департаменті - за результатами їхньої роботи зареєстровано 488 кримінальних проваджень, а юристи організації 156 разів здобули перемогу в судах.

Роксолана Арійончік, керівник юридичної служби ГО "Стоп корупції".

"Юридичним департаментом було складено за рік 14 тисяч 998 звернень, це як колективні звернення, це повідомлення про кримінальні правопорушення. Левова доля - це до ДБР, до САП, до НАБУ, поліції, прокуратури, держбудслужби, КМДА, КОДА, за результатами яких був не просто перелік, а були адміністративні і кримінальні провадження.

Крім звернень громадян, підчас виборів "Стоп корупція" почала моніторити політичні заяви, що лунають в різних ЗМІ.

"Це був перший моніторинг емоцій і в співпраці з ресурсом семантрум, який дозволяв автоматично визначати ту чи іншу тональність великих обсягів інформації з різних ресурсів нам вдалося показати, що понад 70% усіх заяв, які робили політики під час виборчих кампаній - вони не мали емоційний відтінок, тобто безпосередньо впливали на емоції виборців", - говорить Олександр Чекмишев, науковий консультант ГО "Стоп корупції".

У 2020 році працівники ГО"Стоп Корупція" планують зосередитися на проблемах рейдерства та обіцяють працювати над очищенням держорганів та правохоронних структур від корупціонерів