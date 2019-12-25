У Гонконгу знову розгорілися сутички між протестувальниками та поліцією [ Редактировать ]
У Гонконгу знову розгорілися сутички між протестувальниками та поліцією. Кілька тисяч людей мітингували в туристичному районі міста саме у розпал передсвяткового ажіотажу. Блокували дороги, під'їзди до торговельних центрів і готелів. Згодом - взялися трощити крамниці. Силовики застосували сльозогінний газ і гумові палиці. Протести в регіоні почалися ще 7 місяців тому. Протягом останніх тижнів - напруга почала спадати.
"Люди по всьому світу святкують, але в нас настрій зовсім не різдвяний. Адже сотні активістів - залишаються за ґратами за несправедливими звинуваченнями. Потрібно нагадати людям про це. І продовжувати боротьбу за наші свободи", - говорить Мері, протестувальниця.
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