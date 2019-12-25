Російсько-окупаційні війська знову блокують роботу спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Про це повідомляє штаб ООС - з посиланням на звіт місії. Представники збройних формувань відмовили патрулю у проїзді на тимчасово окуповану територію біля Роздольного, Петрівського, Приморського, Безіменного та Новоазовська.

Нагадаємо, мандат місії передбачає вільне пересування усією територією України. А на нормандській зустрічі у Парижі сторони погодили безперешкодний доступ спостерігачів ОБСЄ - на всю територію ОРДЛО.