На Донбасі бойовики блокують роботу спостерігачів ОБСЄ [ Редактировать ]
Російсько-окупаційні війська знову блокують роботу спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Про це повідомляє штаб ООС - з посиланням на звіт місії. Представники збройних формувань відмовили патрулю у проїзді на тимчасово окуповану територію біля Роздольного, Петрівського, Приморського, Безіменного та Новоазовська.
Нагадаємо, мандат місії передбачає вільне пересування усією територією України. А на нормандській зустрічі у Парижі сторони погодили безперешкодний доступ спостерігачів ОБСЄ - на всю територію ОРДЛО.
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