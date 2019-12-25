На сході України не дочекались різдвяного перемир'я [ Редактировать ]
А на сході України різдвяне перемир'я так і не настало. Ані на папері, ані на фронті. Сьогодні після опівночі російські найманці обстріляли Кримське на Луганщині. Поранено одного бійця - повідомили у штабі.
Ще один армієць поранений напередодні. Загалом, за минулу добу зафіксовано 9 ворожих обстрілів. У районі Новолуганського окупанти цілили з мінометів, випустили десяток мін. На інших ділянках били з гранатометів та стрілецької зброї.
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