А на сході України різдвяне перемир'я так і не настало. Ані на папері, ані на фронті. Сьогодні після опівночі російські найманці обстріляли Кримське на Луганщині. Поранено одного бійця - повідомили у штабі.

Ще один армієць поранений напередодні. Загалом, за минулу добу зафіксовано 9 ворожих обстрілів. У районі Новолуганського окупанти цілили з мінометів, випустили десяток мін. На інших ділянках били з гранатометів та стрілецької зброї.