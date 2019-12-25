Майже 8 годин без електрики. На Львівщині через борги тимчасово відключили світло в шести шахтах. Оскільки воду відкачувати в копальнях не могли, їх затопило. Чим це загрожує шахтам та чи готуватися до чергових відключень - дізнавалася Христина Гашенко.

Елекроенергію на усі шість шахт перестали подавати в ніч на понеділок. Про це керівництво копалень знало заздалегідь, тому під землею гірників не було. Знеструмленими копальні були до восьми годин.

"Саме основне, це нема повітря, загазованість, вода, просідання породи, пласта. Може затиснути секції, що не буде їхати дільниця", - говорить Микола Федонюк, гірник шахти "Межирічанська".

Про наслідки зупинки шахти директор "Мижиричанської" копальні говорити не хоче.

" - Скажіть, в якому стані зараз шахта? - Я ще раз кажу, є інформаційна служба вугілля. Звертайтеся туди".

Те, що режимні об'єкти залишилися без світла, керівництво держпідприємства "Львіввугілля", якому підпорядковуються шахти, шокувало.

"Я у вугільній галузі 40 років, то це вперше таке відбулося", - говорить Олександр Сафонов, в. о. технічного директора ДП "Львіввугілля".

Без електрики львівські шахти можуть витримати від доби до трьох. Потому почнеться загазування та затоплення. А отже, копальні відновити буде не можна, - кажуть на підприємстві. Цього разу все обійшлося.

"Затримка в роботі першої зміни, розгазування, відкачали воду", - говорить Олександр Сафонов, в. о. технічного директора ДП "Львіввугілля".

Електрику на державні шахти перестали подавати через борг перед держкомпанією "Укрінтеренерго". За спожиту електроенергію "Львіввугілля" не платить 3 місяці, а це 46 мільйонів гривень. Немає грошей. За відвантажене вугілля підприємству досі не заплатили.

Марина Громик, начальник служби інформаційного забезпечення ДП "Львіввугілля".

"Нам на сьогодні повинно 113 мільйонів "Держвуглепостач", "Центренерго" винне 92 мільйони і ще Калуська ТЕЦ 4,7 мільйонів.

У листі, який ми отрмали від "Укрінтеренерго", - знеструмлення "Львіввугілля" пояснили коротко - діяли згідно з договором. Профспілки львівських копалень ситуацію із шахтами називають критичною. І не розуміють, чому це питання не врегулювали.

"Ми є державне підприємство, держава мала б про нас дбати а не призводити до цього. Крім того, ми входимо в міністерство енергетики захисту довкілля. Сам міністр має врегулювати і енергетичні питання і вугільні питання. Чому це так допустилося - мені невідомо", - говорить Андрій Паска, голова профспілки шахти "Межирічанська".

Чи знеструмлять львівські шахти через борги знову - невідомо.