Совсем скоро наступит долгожданный первый месяц года - январь. Благодаря церковному календарю можно увидеть, что в этом месяце много важных для верующих людей дат.

Предлагаем ознакомиться с самыми важными церковными праздниками в январе, днях особого почитания икон и святых и с краткими пояснениями о каждом из них.

1 января - Ильи Муромского Чудотворца. Мучеников Вонифатия Тарсийского, Полиевкта и Тимофея.

2 января - Праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца. Мученика Игнатия Богоносца. Икон Божией Матери "Спасительница утопающих" и Новодворской.

3 января - Великомученицы Иулиании.

4 января - Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

5 января - Мучеников Василия, Макария, Иоанна. Десяти критских мучеников.

6 января - Рождественский сочельник. Мученицы Евгении. Преподобного Николая Славянина.

7 января - Великий праздник Рождество Христово. Поклонение святым волхвам: Мельхиору, Гаспару и Валтасару.

8 января - Собор Пресвятой Богородицы. Священномученика Евфимия Сардийского. Икон Божией Матери "Трех Радостей", "Милостивая", "Помощница в родах", "О Тебе радуется", Остробрамской Виленской, Байбузской, Барловской (Блаженное Чрево).

9 января - Апостола первoмученика Стефана. Преподобного Федора Начертанного, исповедальника.

10 января - День памяти 20000 мучеников, в Никомидии пострадавших.

11 января - Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Преподобного Маркелла Апамейского.

12 января - Святителя Макария. Праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти.

13 января - Преподобной Мелании Римляныни. Святителя Петра Могилы, митрополита Киевского.

14 января - Великий праздник Обрезание Господне. День святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.

15 января - Преставление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца. Праведной Иулиании Лазаревской.

16 января - Святого пророка Малахия. Мученика Гордия Каппадокийского.

17 января - Собор 70 апостолов. День памяти преподобного Феоктиста.

18 января - Крещенский сочельник. Мучеников Феопемпта, Феоны волхва.

19 января - Великий праздник Святое Богоявление, Крещение Господне. Преставление святителя Феофана, Затворника Вышенского.

20 января - Собор честного и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

21 января - Преподобных Григория, чудотворца Печерского, Георгия Хозевита и Емилиана исповедника, Домники Константинопольской, игуменьи.

22 января - Преподобного Евстратия. Святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.

23 января - Святителя Феофана, Затворника Вышенского. Преподобного Павла Комельского.

24 января - Преподобных Феодосия Великого, Михаила Клопского. Елецкой иконы Божией Матери.

25 января - Татьянин день. Святителя Саввы, архиепископа Сербского. Икон Божией Матери "Млекопитательница", Акафистной, Попской.

26 января - Мучеников Ермила и Стратоника. Преподобного Иринарха.

27 января - День равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных.

28 января - Преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника.

29 января - Поклонение веригам, сковавшим апостола Павла. Праведного Максима Тотемского.

30 января - Поклонение первому пустынножителю и монаху Антонию Великому. Преподобного Антония Дымского.

31 января - Святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Преподобных Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского.

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