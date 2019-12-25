Тысячи, если не миллионы украинцев ежедневно завершали рабочий день в игровых залах, маскирующихся под видами так называемых "государственных лотерей". На деле это были самые настоящие подпольные казино, разве что вместо старых механических игровых автоматов там были установлены компьютеры с игровым софтом, работающим по принципу "одноруких бандитов". Подобные лотереи были распространены повсеместно - от маленьких поселков, райцентров и до столицы.

По оценкам специалистов, подобная деятельность игорных заведений, действующих подпольно, нанесла серьезный ущерб психике украинцев - многие стали закоренелыми лудоманами. До сих пор в ученой среде не утихают дискуссии по поводу того, какая же проблема лудомания - медицинская или социальная. Зависимость от игры, однако, тяжело устраняется самостоятельно, без помощи психологов и прочих специалистов. Вот такой урон обществу наносит игровые клубы и прочие незатейливые игры.

К счастью, правительство осознало опасность, скрывающуюся рядом, и запретило деятельность игорных заведений под вывеской лотерей. Осталось дело за законодательным решением проблемы виртуальных казино - сегодня в сети распространяются и охотно рекламируются онлайн казино Вулкан. Конечно, некоторые казино предоставляют возможность играть бесплатно и устанавливают лимиты денежных средств, но не все игроки способны сразу понять и ограничить себя в азартных играх.

Фактически, если верить соответствующим исследованиям, лудомания начинается с первым ощутимым выигрышем. Следующие стадии уже говорят о закоренелой игромании, которая прогрессирует крайне стремительно - всего за несколько месяцев. Чем быстрее игрок поймет о своей зависимости, тем скорее он сможет принять меры для ее лечения.