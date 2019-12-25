Країна можливостей. Власники кількох українських авіакомпаній примудряються заробляти мільйони, перебуваючи під міжнародними санкціями. Про кого йдеться і як узагалі таке можливо - про це у нашому матеріалі.

Січень 2017. Аеропорт Київ. Під час огляду вантажного відділення літака, який готувався до вильоту в Тегеран, митники виявили 17 ящиків із вантажем без документації. Попри переконання екіпажу, що в середені ремонтне устаткування - прикордонники вантаж перевірили. І виявили - комплектувальні до протитанкового ракетного комплексу "Фагот". Згаданий борт перебував на балансі авіакомпанії "Українські Середземноморські авіалінії", або ж "Um air". Їм належало ексклюзивне право на перельоти до Ірану.

"Прикордонний наряд здійснив огляд багажного відділення та виявив велику кількість пакунків, які зазвичай, не мають знаходитися в багажному відділенні. Перевіривши документи він виявив, що вони необліковані. Підтверджується, що комплектуючі являються саме комплектуючими до ПРК "Фагот", - говорить Олег Комісарчук, заступник керівника штабу ОКПП "Київ".

За фактом контрабанди у 2017 СБУ відкрила кримінальне провадження. Примітно, що компанія "Umair", ще до згаданого інцеденту з контрабандою - перебувала під санкціями Держдепартаменту США. У санкційний список авіалінії потрапили через військову співпрацю з ісламістами.

"Надання фінансової, матеріальної, або технічної підтримки, фінансових чи інших послуг компанії "Mahan Air". У жовтні 2012 року і знову в січні 2013 року компанія Um Air доставила Mahan Air додаткові літаки Rj 100. З жовтня 2012 року компанія Um Air також активно допомагала Mahan Air навчати і сертифікувати пілотів та інженерів на літаках ".

Mahan Air - іранська авіакомпанія, яку Сполучені Штати звинувачували у наданні логістичних послуг силам "Кудз". Це елітні війська Ірану, що воюють за кордоном. 8 квітня 2019 року США внесли "Кудз" до списку терористичних організацій.

"Протягом, щонайменше, чотирьох років, ця організація неодноразово була помічена у терористичній діяльності, у тому числі, й у підтримці інших терористичних угруповань, які діють на території Ємену, Сирії та Ліберії", - говорить Майк Помпео, державний секретар США.

"Українські Середземноморські авіалінії", належать ліванському бізнесмену Родрігу Мерхежу. Згідно з даними реєстрів він також є засновником "карликових" авіакомпаній "Хорс", "Дарт", "Браво", "Українські крила". До речі, навесні 2018 року під санкції Мінфіну Сполучених штатів потрапляє одна із цих авіакомпаній, -"Дарт", заснована вже згаданим Родрігу Мерхежу. Причина - військова допомога Ірану. Факти співпраці виявили журналісти - розслідувачі "Стоп Корупції".

"Якщо ще в 2013 році компанії братів Мерхежів отримали перші санкції, за те що їх підозрювали у постачанні зброї сирійським бойовикам. І вже в 2017 році історія знову повторилася, тільки вже з комплектувальними до протитанкової установки "Фагот", в Жулянах у Києві. То їхні компанії мали б отримати санкції не тільки в США, а й в Україні. І обмежити їхню діяльність. А державіаслужба навіть на це не зреагувала", - говорить Альона Середа, журналіст-розслідувач ІА "Стоп Корупції".

Свій бізнес в Україні, громадянин Лівану, Родріг Мерхеж, розпочав у 90-х. Випускник столичного вишу, на батьківські кошти, заснував свою першу компанію із організації чартерних перельотів до Бейрута. У 1998 році, молодий підприємець зареєстрував самостійну авіакомпанію, яка отримала назву "Українські Середземноморські авіалінії". До управління бізнесом залучив свого брата, Маруна. У стислі терміни, ліванійці закріпили за собою "одноособове" право на здійснення перельотів у кількох напрямках. Численні санкції бізнесмени називають - несправедливими.

"Те люди, наши конкуренты, они способствовали, чтобы нас ввели туда - они дали неправильную информацию, сто процентов! И остается мне сказать: мне вас жалко", - говорить Марун Мерхеж, акціонер авіакомпанії "Браво".

Проте факти беззаперечні українська авіакомпанія дійсно співпрацює з іранськими авіалініями. Ці дані містяться у відкритих джерелах міжнародного реєстру використання повітряних суден. Та попри численні санкції щодо компаній ліванійських бізнесменів, і їх можливої участі в організації контрабанди авіалінії братів Мерхежів - продовжують заробляти на перельотах. Тепер під брендом "Браво". Щодо діяльності дрібних компаній бізнесменів, а також можливої причетності до контрабанди - ми надіслали запити до Служби безпеки України, Державної Фіскальної служби, Генпрокуратури і Державіаслужби. Про результати обіцяємо розповісти у низці сюжетів згодом.