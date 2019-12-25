На Донбасі знову б'ють із важкої зброї. Сьогодні противник відкривав вогонь із мінометів вісімдесят другого і навіть сто двадцятого калібру. Загалом, від початку доби - вісім обстрілів. Втрат серед наших військових немає. Більше про ситуацію розкаже Ігор Левенок.

Околиці Донецька. Українські позиції неподалік летовища. Військові одразу застерігають - війна тут не припиняється. Ворожа куля, або ж міна може прилетіти будь-якої миті. Тиша - оманлива. Її періодично порушують поодинокі постріли - працюють снайпери противника.

"У нас на цій ділянці нема ніякого перемир'я. Постійно працюють снайпера, це в постійному режимі, що в нічному що вдень. І всі переконалися в цьому, на жаль переконалися на своїй біді. І хочу признатися, що доволі ефективно вони працюють", - говорить Віктор, військовослужбовець збройних сил України.

"К сожалению, да, ничего не меняется постоянно так и происходит плюс-минус происходят какие-то моменты, что у меня создаются такие впечатления, что они просто отрабатывают здесь свои навыки", - говориьь Олександр, військовослужбовець збройних сил України.

Солдати кажуть: хочеш жити - будь ближчим до землі. Позиційне протистояння - це коли кожен метр на позиціях пристріляний. Будь-який необережний рух може призвести до непоправного.

"Я вам скажу зараз вже нема такого, що вночі там чи вдень, вони раніше там боялися хоч шось, а зараз нема такого робота може початися в любу секунду, при чому міни і все шо завгодно".

"Нещодавно навіть танк працював з того боку. Такого давно не було. Не по наших позиціях по сусідах", - говорить Геннадій, військовослужбовець збройних сил України.

Понівечені споруди, й техніка тут скрізь сліди війни. Але й наші бійці налаштовані теж не на жарт. Багато українських солдатів мають досвід запеклих боїв з російськими найманцями.

"А ніхто ж не виключає вірогідності широкомасштабних бойових дій. До цього держава має готуватися. І чим більше ми будемо готові до такої великої війни, тим менше вірогідності, що вона відбудеться".

А ще хлопці розповідають: війна зараз відбувається з поправкою на погодні умови. Зараз це розмиті дороги й обмежена видимість. В окопах по коліно багнюки. У бліндажах сирість. Житлову площу доводиться ділити з гризунами. Та бійці не нарікають. Ще й подають неабиякий приклад витримки та мужності.