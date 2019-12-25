На Донбасі противник веде вогонь із важкої зброї [ Редактировать ]
На Донбасі знову б'ють із важкої зброї. Сьогодні противник відкривав вогонь із мінометів вісімдесят другого і навіть сто двадцятого калібру. Загалом, від початку доби - вісім обстрілів. Втрат серед наших військових немає. Більше про ситуацію розкаже Ігор Левенок.
Околиці Донецька. Українські позиції неподалік летовища. Військові одразу застерігають - війна тут не припиняється. Ворожа куля, або ж міна може прилетіти будь-якої миті. Тиша - оманлива. Її періодично порушують поодинокі постріли - працюють снайпери противника.
"У нас на цій ділянці нема ніякого перемир'я. Постійно працюють снайпера, це в постійному режимі, що в нічному що вдень. І всі переконалися в цьому, на жаль переконалися на своїй біді. І хочу признатися, що доволі ефективно вони працюють", - говорить Віктор, військовослужбовець збройних сил України.
"К сожалению, да, ничего не меняется постоянно так и происходит плюс-минус происходят какие-то моменты, что у меня создаются такие впечатления, что они просто отрабатывают здесь свои навыки", - говориьь Олександр, військовослужбовець збройних сил України.
Солдати кажуть: хочеш жити - будь ближчим до землі. Позиційне протистояння - це коли кожен метр на позиціях пристріляний. Будь-який необережний рух може призвести до непоправного.
"Я вам скажу зараз вже нема такого, що вночі там чи вдень, вони раніше там боялися хоч шось, а зараз нема такого робота може початися в любу секунду, при чому міни і все шо завгодно".
"Нещодавно навіть танк працював з того боку. Такого давно не було. Не по наших позиціях по сусідах", - говорить Геннадій, військовослужбовець збройних сил України.
Понівечені споруди, й техніка тут скрізь сліди війни. Але й наші бійці налаштовані теж не на жарт. Багато українських солдатів мають досвід запеклих боїв з російськими найманцями.
"А ніхто ж не виключає вірогідності широкомасштабних бойових дій. До цього держава має готуватися. І чим більше ми будемо готові до такої великої війни, тим менше вірогідності, що вона відбудеться".
А ще хлопці розповідають: війна зараз відбувається з поправкою на погодні умови. Зараз це розмиті дороги й обмежена видимість. В окопах по коліно багнюки. У бліндажах сирість. Житлову площу доводиться ділити з гризунами. Та бійці не нарікають. Ще й подають неабиякий приклад витримки та мужності.
по теме
На Донбасі блокують роботу спостерігачів ОБСЄ
редставники збройних формувань відмовили патрулю у проїзді на тимчасово окуповану територію біля Роздольного, Петрівського, Приморського, Безіменного та Новоазовська
Війна на Донбасі: бойовики не припиняють збройних провокацій
На сході країни російські найманці не припиняють збройних провокацій. Сьогодні після опівночі бойовики обстріляли Кримське на Луганщині. Поранено одного бійця повідомили у штабі
Ватажка бойовиків засудили до дев'яти років в'язниці
Вирок виніс Сватівський райсуд Луганської області
Доба на Донбасі минула без втрат для українських військових
Ворог відкривав вогонь поблизу Лебединського, Старогнатівки та населеного пункту Південне. Минулося без втрат серед українських військових. Сьогодні на сході зафіксували один ворожий обстріл - поблизу Березового на Донеччині
На Донбасі зафіксували три обстріли бойовиків
Ворог відкривав вогонь поблизу Лебединського, Старогнатівки та населеного пункту Південне. Минулося без втрат серед українських військових