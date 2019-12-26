Дочь Оли Поляковой впечатлила новым фото [ Редактировать ]
Маша Полякова / Фото: Instagram
Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая недавно разозлила фанатов, удивила поклонников новым фото. Так, соответствующую публикацию девочка сделала в своем Instagram.
"А как катаетесь на лыжах вы?" - написала Маша.
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"Даже очень хорошо)", "Какая красота, ты очень красивая", "Примерно, так же" - комментировали в сети.
Ранее сообщалось, что Могилевская поразила фанатов королевским образом, а также дочь Поляковой шокировала внешним видом.
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