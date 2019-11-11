Украинская певица Ани Лорак поразила поклонников новым милым и нежным фото. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На черно-белом снимке звезда позирует в месте с дочерью. В кадре любящая мама обнимает дочку, а София отвечает ей взаимностью и тянется с поцелуем.

Подписчики отметили, что девушки выглядят прекрасно и активно комментируют снимок:

"Прелестные девочки!", "Какие нежные, любимые девочки", "Красивые", "Это самое важное и дорогое, что только может быть в жизни", Солнышки, счастья вам", Любимые наши, хорошего вечера вам".

Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак возбудила поклонников "горячим" снимком. А также Лорак шокировала поклонников.