Ани Лорак с дочерью поразили внешним видом (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак поразила поклонников новым милым и нежным фото. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
На черно-белом снимке звезда позирует в месте с дочерью. В кадре любящая мама обнимает дочку, а София отвечает ей взаимностью и тянется с поцелуем.
Подписчики отметили, что девушки выглядят прекрасно и активно комментируют снимок:
"Прелестные девочки!", "Какие нежные, любимые девочки", "Красивые", "Это самое важное и дорогое, что только может быть в жизни", Солнышки, счастья вам", Любимые наши, хорошего вечера вам".
Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак возбудила поклонников "горячим" снимком. А также Лорак шокировала поклонников.
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