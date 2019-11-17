"Какая страшная": дочь Поляковой шокировала внешним видом [ Редактировать ]
Дочь известной украинской артистки Оли Поляковой Маша часто радует поклонников фото и видео публикациями. В этот раз девочка опубликовала фото, на котором она делает макияж у зеркала.
"Я лично очень люблю делать себе макияж, и когда делают мне. А вы любите мейк, или за натуральную красоту?" - написала Полякова.
"Ты красивая", "Ты у нас такая красотка, глаз не оторвать. обнимаю и люблю", "Я люблю делать мейк, но не хочется портить кожу", "Фу, такая страшная", - комментировали в сети.
Раньше сообщалось о том, что дочь Поляковой показала "жаркое" фото в купальнике. А также дочь скандальной украинской артистки Оли Поляковой Машу жестоко раскритиковали подписчики в сети.
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