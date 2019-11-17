Дочь известной украинской артистки Оли Поляковой Маша часто радует поклонников фото и видео публикациями. В этот раз девочка опубликовала фото, на котором она делает макияж у зеркала.

"Я лично очень люблю делать себе макияж, и когда делают мне. А вы любите мейк, или за натуральную красоту?" - написала Полякова.

"Ты красивая", "Ты у нас такая красотка, глаз не оторвать. обнимаю и люблю", "Я люблю делать мейк, но не хочется портить кожу", "Фу, такая страшная", - комментировали в сети.

Раньше сообщалось о том, что дочь Поляковой показала "жаркое" фото в купальнике. А также дочь скандальной украинской артистки Оли Поляковой Машу жестоко раскритиковали подписчики в сети.