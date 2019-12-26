Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Черная капля

В этом мире вы как капля, вас всегда не хватает до полной чаши. Вы - душа компании, - вы недостающий элемент любой вечеринки (если вы там отсутствуете). Вас все очень любят. Вы для всех самый лучший друг, товарищ и брат.

Растение

Вы растете. Постоянное развитие делает вас все лучше и лучше. Вы цветете и пахнете по жизни. У вас все спланировано, все выстроено по плану, вы знаете, что хотите от этой жизни.

Пальцы

Для многих вы как указатель. Вы постоянно всем советуете, помогаете. Вы идеальный психолог. Но самое главное не стать подушкой. Иногда необходимо самому высказаться. Самое главное, что бы у вас были такие люди, которые могли бы вас выслушать, которые вас всегда поддерживают и вам помогают.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.