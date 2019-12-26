Насморк - опасный синдром воспаления слизистой носа, который регулярно может проявляться в зимнее время года. Врачи перечислили самые простые способы борьбы с насморком. Так, лечить ринит необходимо в любом случае, даже если отсутствуют другие симптомы простуды и температура, пишет "Женский мир".

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В первую очередь медики советуют соблюдать постельный режим. Если же такой возможности нет, то нужно как можно чаще увлажнять и проветривать помещение. Это замедлит размножения бактерий и вирусов, для которых сухость и пыль является благоприятной средой.

Также врачи рекомендуют избегать поездок в общественном транспорте. Чтобы быстрее распрощаться с насморком, следует регулярно полоскать нос раствором соли.

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