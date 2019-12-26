Млинці з лопати, "Олів'є" з бетономішалки. Новий спосіб приготування радянського новорічного салату вигадали в російській Самарі. Працівники інтернет-магазину будівельної техніки змішали компоненти олів'є у бетономішалці. Відео процесу за кілька днів стало вірусним.

До слова, п'ять років тому за подібну витівку в Данії закрили фірму, що готувала їжу для пацієнтів лікарень. Але то в Данії, а "за порєбріком" славляться оригінальним способом не лише приготування, а й подачі страв. 2015 року у Ставрополі під час святкування Масниці людей пригощали млинцями зі совкових лопат.