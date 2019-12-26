Лондонські безхатьки відсвяткували Різдво у міській раді. Столична влада влаштувала частування, щоби люди почувалися не такими самотніми цього святкового дня. Адже у Британії його прийнято відзначати у колі сім'ї. Як допомагають безпритульним у столиці та чи достатньо цієї допомоги для зменшення рівня бездомності - розповість Світлана Чернецька.

У Лондонській мерії чути гудіння фенів та клацання ножиць. До перукарів шикуються черги. Сьогодні усі їхні клієнти - люди вулиці. Без постійного місця проживання та доступу до елементарних послуг.

"Я з нетерпінням чекаю на рузультат стрижки. Впевнений, - він буде відмінний", - говорить Абдул, безхатченко.

Абдул - останні 10 років живе просто неба. Він радо прийняв запрошення на різдвяний захід. Адже тут не лише нагодували обідом із трьох страв, але й перевірили зір та слух. Навіть собаки безпритульних були на огляді у ветеринарів.

"У моєму рідному місті не було жодної допомоги таким людям як я. Котрі опинилися без даху над головою. Ти вічно наодинці зі своїми проблемами. А ось тут завжди знайдеться підтримка", - говорить Піт Роджер-Гіббс, безхатченко.

У Лондоні дійсно десятки благодійних організацій, які займаються проблемами безхатьків. А міська рада за останні роки вдвічі збільшила фінансування програм для допомоги нужденним. Їм знаходять дах над головою та сприяють працевлаштуванню.

"Бездомність - надзвичайно травматичний досвід. Це як колючий дріт, коли ти лізеш по ньому, твій одяг рветься і залишається на колючках. Так само із безпритульністю. Навіть якщо тобі вдається знайти дах над головою, і проходиш процес реабілітації, частина тебе - назавжди залишається на вулиці", - говорить Девід Тові, колишній безхатченко, художник.

Девід Тові - це приклад щасливої історії. Він роками жив просто неба. Але завдяки допомозі благодійних організацій став на ноги. І навіть знайшов себе у мистецтві. На цій різдвяній зустрічі він ділиться досвідом із тими, з ким ще недавно ділив місце під лондонськими мостами.

"Сьогодні я почув чимало історій, як у людей життя пішло шкереберть, бо вони втратили роботу, пішли з сім'ї, мали проблеми з психічним здоров'ям, тож вони стали бездомними. Але також я почув чимало позитивних історій, коли життя людей змінювалося на краще завдяки допомозі небайдужих", - говорить Садік Хан, мер Лондона.

Щоправда, позитивних історій набагато менше. Адже, не зважаючи на усі зусилля столичної влади та благодійників, Лондон залишається рекордсменом країни із кількості безхатьків. За минулий рік вона збільшилася майже на 20%.

За останніми даними , у британській столиці близько 9 тисяч людей, які ночують просто неба. Це вдвічі більше, ніж 10 років тому. Взимку турбота про безпритульних традиційно зростає. Насамперед через похолодання.