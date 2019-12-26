Закон про медіа чи закон проти медіа? У мережі з'явилася чернетка законопроєкту про діяльність ЗМІ. Але деякі статті покликані не так врегулювати роботу, як заблокувати діяльність журналістів, вважають медіа-експерти. Усі подробиці - в матеріалі.

Законопроєкт про медіа обговорюють уже не перший місяць. Ще на етапі його розробки з'являлися чутки про те, що в документі можуть прописати кримінальну відповідальність для журналістів за дезінформацію, або ж вибіркове надання журналістських посвідчень Нацрадою - мовляв, там самостійно вирішуватимуть, кому видавати документи, а кому ні. Документ, що з'явився в мережі, спростував деякі чутки. Наприклад, про кримінальну відповідальність - у проєкті про це ні слова. Є про штрафи за дезінформацію або фейки. А ще розширення повноважень Нацради з питань телебачення та радіомовлення. До її юрисдикції потраплять також онлайн-видання та друковані ЗМІ.

"В Україні ми бачимо постійно є спокуса використовувати владні повноваження і тут може бути створений медіарегулятор з надзвичайною владою і під час яких прийняття дражливих політичних рішень і під час виборів може бути спокуса зупинити заблокувати діяльність медіа і інше, я розумію що в нас є зобов’язання перед європейськими структурами прийняти закон про аудіовізуальні послуги, але це можна робити шляхом прийняття менш громальних законів", - говорить Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України.

Натомість у законопроєкті уточнили статус журналіста, зокрема телеведучих, або дикторів, відокремили від цього поняття. Це може зупинити можливі маніпуляції з боку політиків, які проголошують себе журналістами. Але в законопроєкті взагалі відсутні обов'язки для ЗМІ й журналістів, хоча чинні медійні закони передбачають загальні зобов'язання з дотримання об'єктивності, неупередженості, перевірки інформації тощо.