В Індії на пікнік до відпочивальників завітав слон [ Редактировать ]
Непроханий гість в індійському національному парку. Там на пікнік до відпочивальників завітав слон.
Велетень утік від погоничів і чкурнув на запах їжі так, що втримати його не змогли. Хотів долучитися до бенкету, та люди в паніці розбіглися. Доглядальники тварини розповіли - часто дозволяють туристам годувати вухатого й фотографуватися з ним. Тож слон просто не зрозумів, чому на цей пікнік його не запросили.
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