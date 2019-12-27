Непроханий гість в індійському національному парку. Там на пікнік до відпочивальників завітав слон.

Велетень утік від погоничів і чкурнув на запах їжі так, що втримати його не змогли. Хотів долучитися до бенкету, та люди в паніці розбіглися. Доглядальники тварини розповіли - часто дозволяють туристам годувати вухатого й фотографуватися з ним. Тож слон просто не зрозумів, чому на цей пікнік його не запросили.