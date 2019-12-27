В Канаде с рельсов сошел поезд [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
В Канаде с рельсов сошли 26 вагонов товарного поезда, передает "УНН".
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Инцидент произошел в 30 км к востоку от горы Маунт-Робсон. Отмечается, что состав принадлежит компании Canadian National Railway и не перевозил опасных веществ.
Пострадавших нет. Все детали происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что под Хмельницком сотрудник СБУ насмерть сбил людей.
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