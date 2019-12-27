Под Хмельницком сотрудник СБУ насмерть сбил людей [ Редактировать ]
В Хмельницкой области оперуполномоченный управления Службы Безопасности Украины стал виновником смертельного ДТП.
Известно, что мужчина на служебном автомобиле Daewoo Lanos сбил двух человек. Оба от полученных травм скончались на месте аварии.
По предварительным данным, мужчина с женщиной переходили дорогу в неположенном для этого месте, а сотрудник службы безопасности превысил скорость.
Водитель был трезв, сейчас находится в больнице в удовлетворительном состоянии.
Раньше сообщалось о том, что под Львовом произошла ужасающая авария на трассе, а также пьяная пенсионерка устроила массовое ДТП.
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