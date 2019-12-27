В Хмельницкой области оперуполномоченный управления Службы Безопасности Украины стал виновником смертельного ДТП.

Известно, что мужчина на служебном автомобиле Daewoo Lanos сбил двух человек. Оба от полученных травм скончались на месте аварии.

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По предварительным данным, мужчина с женщиной переходили дорогу в неположенном для этого месте, а сотрудник службы безопасности превысил скорость.

Водитель был трезв, сейчас находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Раньше сообщалось о том, что под Львовом произошла ужасающая авария на трассе, а также пьяная пенсионерка устроила массовое ДТП.