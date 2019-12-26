Положил голову на рельсы: под Черкассами подросток покончил с собой [ Редактировать ]
В Черкасской области вблизи Каменки произошел смертельный инцидент. Так, на железнодорожном пути парень погиб под колесами грузового поезда. Об этом сообщают местные СМИ.
Правоохранители рассматривают основной версией самоубийство. По предварительной информации, подросток выскочил перед поездом и положил голову на рельсы.
Поезд не успел остановиться. Погибшим оказался житель Каменки 2003 года рождения.
Ранее сообщалось, что мужчина расстрелял людей и покончил с собой, а также на глазах у всей семьи убили мэра.
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