В Черкасской области вблизи Каменки произошел смертельный инцидент. Так, на железнодорожном пути парень погиб под колесами грузового поезда. Об этом сообщают местные СМИ.

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Правоохранители рассматривают основной версией самоубийство. По предварительной информации, подросток выскочил перед поездом и положил голову на рельсы.

Поезд не успел остановиться. Погибшим оказался житель Каменки 2003 года рождения.

Ранее сообщалось, что мужчина расстрелял людей и покончил с собой, а также на глазах у всей семьи убили мэра.