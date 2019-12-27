В пятницу, 27 декабря, с 20:00 до 8:00 на Северном мосту частично ограничат движение транспорта в связи с противоаварийными работами, сообщает dsnews.ua.

Так, на состояние одного из деформационных швов на мосту в направлении Троещины поступают жалобы, поэтому было решено провести работы.

Чтобы меньше влиять на трафик, ремонт будут выполнять ночью на субботу.

Ранее сообщалось, что центр Киева перекроют из-за праздников.