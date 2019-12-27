В Киеве частично ограничат движение на Северном мосту [ Редактировать ]
В пятницу, 27 декабря, с 20:00 до 8:00 на Северном мосту частично ограничат движение транспорта в связи с противоаварийными работами, сообщает dsnews.ua.
Так, на состояние одного из деформационных швов на мосту в направлении Троещины поступают жалобы, поэтому было решено провести работы.
Чтобы меньше влиять на трафик, ремонт будут выполнять ночью на субботу.
Ранее сообщалось, что центр Киева перекроют из-за праздников.
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