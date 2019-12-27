В пятницу, 27 декабря, погода в Украине ухудшилась, на дорогах гололедица. В западных и Житомирской областях на дорогах гололедица, ночью и утром в восточных областях туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Отмечается, что в Закарпатской, Житомирской и Черкасской областях идет небольшой снег, на большей территории страны снег и слабый дождь, на юге местами туман.

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Средняя температура воздуха в западных областях +0+4, центральных и восточных -1+2 и южных +3+5.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано", - добавили в "Укравтодоре".

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