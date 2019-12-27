В пятницу, 27 декабря, Кабинет министров Украины разработал два законопроекта, которые упрощают работу суда присяжных. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба КМУ.

Документ предусматривает возложение на суд присяжных определения виновности или невиновности обвиняемого в уголовных процессах, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет или пожизненного заключения.

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Правительство также предлагает заслушивать дела полтора месяца, а не полтора года, как сейчас; увеличить количество присяжных с трех до семи и уменьшить количество судей, которые будут рассматривать дело с двух до одного.

"Упрощаем порядок формирования списка присяжных: исключаем из процедуры его формирования местные советы, которые месяцами затягивали утверждение списков. Эти обязанности передаем непосредственно теруправлению Государственной судебной администрации", - сообщил Гончарук.

Раньше сообщалось о том, что Кабмин одобрил законопроект о труде, а также Гончарук рассказал о задолженностях по зарплатам.