Пересадка органов: в Кабмине зафиксировали цену [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины утвердил тарифы на услуги по трансплантации. Соответствующее постановление Кабмина № 1083 было принято еще 18 декабря.
Согласно документу, стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) будет стоить 324 тысячи грн, АВО-несовместимая трансплантация почки - 721 тыс. грн.
Также цена трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" составляет 535 тысяч грн, а пересадка печени или части печени - 855 тысяч гривен.
Раньше сообщалось о том, что Кабмин одобрил законопроект о труде, а также Гончарук рассказал о задолженностях по зарплатам.
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