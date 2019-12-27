Компанії мають активів більш ніж на 12 мільярдів гривень

530 держпідприємств уже чекають на приватизацію. Про це заявив очільник уряду Олексій Гончарук. Він зазначив, що ці компанії мають активів більш ніж на 12 мільярдів гривень.

Таке рішення, на думку урядовців, допоможе залучити інвестиції та збільшити зарплати держслужбовцям. Аукціони запускатимуть через систему "Прозоро.Продаж".