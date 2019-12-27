Болота під Москвою! У Херсоні офіційно вказали Путіну на споконвічні російські території. Таким чином у Херсонській міськраді відреагували на заяву російського президента Путіна про так зване російське Причорномор'я.

У міськраді зазначили - Херсон це споконвічна Україна. А південь України, цитую, є українським "етнічно, ментально, географічно та культурно". Відповідну заяву ухвалили депутати міськради.

Нагадаю, 19 грудня Путін під час щорічної пресконференції назвав українське Причорномор'я, споконвічно російськими територіями, які до України ніколи не мали жодного стосунку. Раніше його заяву засудили в українському МЗС.