Нові дані в лікуванні депресії оприлюднили британські науковці. Вони кажуть - завдяки галюциногенним грибам можна позбутися глибоких психологічних травм. Вчені вже назвали свої дослідження проривом у медицині. Подробиці - в наступному матеріалі.

Галюциногенні хімікати з так званих "чарівних грибів" можуть дати надію людям з невиліковною депресією - такі дані дослідження британських науковців, в якому взяли участь майже сотня людей від 25 до 45 років.

Добровольцям призначили пігулки з різними дозами псилобіцину - це діюча речовина психоделічних грибів. При цьому кожен отримав різну концентрацію речовини - 10 мг, 25, а комусь дісталися порожні пігулки, тобто плацебо. Самі пацієнти, звичайно, не знали, пігулки якої концентрації вживають.

У момент вживання - за добровольцями спостерігав медперсонал. Ще 12 тижнів після цього - лікарі фіксували кожну зміну у поведінці людей.

"Це нова антидепресивна терапія. Ми не знаємо, чи подіє вона, однак псилоцибін та галюциногенні гриби люди використовували протягом тривалого часу. Аж до 1970 року, допоки закони, які регулюють використання наркотичних речовин у психіатрії, не змінилися", - говорить Джеймс Роккер, консультант з психіатрії у лондонському королівському коледжі.

За словами Доктора Роккера - перший етап дослідження виявився успішним та підтвердив його гіпотезу про те, що психоделік можна використовувати для лікування глибокої депресії.

"Отже, після цього дослідження ми можемо сказати, що препарат є безпечним. І що його добре переносять здорові добровольці, коли ми даємо препарат у медично контрольованому та психологічно комфортному середовищі", - говорить консультант з психіатрії у Лондонському королівському коледжі, Джеймс Роккер.

Псилобіцин - це каталізатор. Каталізатор глибоко прихованих душевних травм та болісних спогадів, які й можуть бути причиною депресії в пацієнтів. І якщо традиційні антидепресанти лікують симптоматику, псилобіцин допомагає знайти людині джерело негативних думок.

"Дія псилоцибіну відрізняється від впливу традиційних антидепресантів. Ця речовина виводить на поверхню тяжкий емоційний досвід, який ваша підсвідомість могла заховати, щоб зайвий раз вас не травмувати. Проте цей досвід все одно сидить усередині та провокує певні проблеми. І саме під дією псилобіцину людина може підняти на поверхню цю травму та поглянути на неї з іншого боку. А це, своєю чергою, пришвидшує одужання", - запевняє Джеймс Роккер.

Така терапія, каже лікар, не для боягузів. Людина має бути готова до ефекту "зміненої свідомості", має бути готова зазирнути у найтемніші куточки своєї свідомості. Наступним етапом доктор Роккер хоче охопити більшу вибірку 200 добровольців. І провести обширніше дослідження по усій Північній Америці та Європі.