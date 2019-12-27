Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно "взорвала" сеть пикантным фото, порадовала фанатов новым снимком. Она опубликовала его в своем Instagram.

Читайте также 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото

"Вибери Лесе платье на Новый год и просто помоги выбрать", - написала Никитюк под фото.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото, а также Каменских шокировала дерзким образом.