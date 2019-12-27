Леся Никитюк случайно "засветила" грудь (фото) [ Редактировать ]
Леся Никитюк / Фото: Іnstagram
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно "взорвала" сеть пикантным фото, порадовала фанатов новым снимком. Она опубликовала его в своем Instagram.
"Вибери Лесе платье на Новый год и просто помоги выбрать", - написала Никитюк под фото.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото, а также Каменских шокировала дерзким образом.
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