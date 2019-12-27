Дипломатія як захист від в'язниці. Журналісти викрили акціонерів української авіакомпанії у незаконному використанні дипломатичних привілеїв на території Ліванської Республіки. Чи загрожує Україні міжнародний скандал - про це в сюжеті.

Про цей візит українських обранців до Лівану не повідомляли в жодному з українських ЗМІ. Із президентом та прем'єром Ліванської Республіки зустрічалися нардепи кількох фракцій минулого скликання. В апараті Верховної Ради, у відповідь на запит розслідувачів "Стоп Корупції", зазначили - візит був приватним.

"Управління не залучалося до підготовки та оформлення візиту народних депутатів України до Ліванської Республіки та, відповідно, не володіє офіційною інформацією щодо цієї поїздки".

Про що говорили з першими особами Лівану - журналістам розказали самі нардепи.

"Це питання візового режиму. Авіаперевізник, це прямий переліт. Якщо я не помиляюся, авіакомпанія "Браво".

Один із засновників згаданої авіакомпанії - Родріг Мерхеж. Поруч із нардепами та першими особами Лівану.

"Сім'я Мерхеж має постійні зв'язки з українськими політиками. Я думаю, це і є те, що їх рятує від певних санкцій вже тут, в Україні", - говорить Альона Середа, журналістка-розслідувач ІА "Стоп Корупції".

Санкції Держдепартаменту та Мінфіну Сполучених Штатів, контрабанда зброї ісламістам, співпраця з підсанкційними компаніями країн Близького Сходу і це ще не весь список репутаційних "заслуг" родини Мерхежів. Родріг та Марун - уже кілька десятиліть, як мають власний авіабізнес в Україні. Їхні компанії фігурують у десятках судових проваджень, зокрема через борги перед аеропортами та несплату мільйонних податків у держбюджет. Для уникнення відповідальності брати створили просту схему - накопичуючи борги, ліванські бізнесмени або штучно намагалися переводити підприємства у статус "банкрута", або просто реєстрували нову авіакомпанію, яка брала на себе боргові зобов'язання. Журналісти-розслідувачі кажуть: цілком імовірно, що для власної недоторканності Мерхежі використовували й дипломатичні зв'язки.

"Варто зазначити стосовно Маруна. Він хотів стати почесним консулом Лівану в Україні. І саме ці зустрічі з українськими політиками у Лівані, а саме в Бейруті, були частиною цього всього задуму. Ця вся історія дає йому необмежені повноваження. Почесні консули, дипломати, мають дипломатичні номери, мають таємницю усього документообігу. Ніхто не має право обшукувати їхні компанії. Доречі, більшість компаній зареєстровані за однією адресою. А якщо за цією адресою іще й консульство зробити - туди навіть за постановою суду уже не зайдеш", - говорить Альона Середа, журналістка-розслідувач ІА "Стоп Корупції".

Щоб розставити всі крапки над "ї" та вислухати позицію Мерхежів, ми звернулся до офісу авіакомпанії "Браво", який, за дивним збігом обставин, розташований в одній будівлі з Консульством Ліванської Республіки. Але акціонер перевізника, Марун Мерхеж, в інтерв'ю відмовив, посилаючись на зайнятість.

Черговий дипломатичний скандал, який має всі шанси перерости в міжнародний, разгорівся навколо ще одного з братів Мерхежів на ім'я Шаді. У мережі з'явилося фото, де він позує поруч із автівкою на дипломатичних номерах українського посольства в Лівані. Достовірність фото журналістам підтвердив Марун Мерхеж.

"Эта машина принадлежит посольству. Мы дарили посольству машины в 95-ом, потом меняли машину на другую. Потом эта третья уже машина", - говорить Марун Мерхеж, акціонер авіакомпанії "Браво".

З'ясувати, чому автівка з дипломатичними номерами опинилася в користуванні особи, жодним чином не пов'язаної з диппредставництвом, ми намагалися в посла України в Лівані. Чимало запитань і щодо зустрічі українських нардепів із першими особами Ліванської Республіки, у якій також засвітилися брати Мерхежі. У запиті просили надати коментар телефоном або ж скайпом. Поки що відповіді не отримали. Про діяльність Мерхежів тепер знають і в уряді. Там підтвердили отримання нашого запиту. І вже незабаром його передадуть на розгляд міністру закордонних справ.