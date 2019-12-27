У Туреччині визнали незаконним блокування "Вікіпедії" [ Редактировать ]
Хто отримав 37 кілограмів подарунків від Білла Гейтса? На який популярний курорт в Альпах зійшли одразу кілька лавин? Та де знайшли тисячолітній палац? Про це та інше в нашому огляді.
До 28 зросла кількість загиблих унаслідок тайфуну "Фанфон" на Філіппінах. Ще 12 людей зникли безвісти. Стихія вдарила на Різдво. Масштабні повені зруйнували сотні будинків у кількох провінціях. Евакуювали близько 60 тисяч осіб. Через ураган скасували десятки авіарейсів. Тисячі людей не змогли потрапити додому на свято.
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В Австрії тимчасово закрили гірськолижний комплекс Анкогель. Напередодні популярний серед туристів курорт накрили одразу три лавини. Під одну з них потрапили четверо спортсменів. Утім вони змогли вибратися зі снігу самотужки. На місці зсуву триває пошукова операція. Десятки рятувальників розгрібають снігові завали, також працює спецтехніка та два гелікоптери.
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Причиною пожежі поблизу чилійського міста Вальпараїсо став умисний підпал. Про це заявив президент країни Себастьян Піньєра під час огляду понищених вогнем територій. За його словами, у правоохоронців є підозрювані та докази злочину. Утім, які саме - голова держави не зазначив. Нагадаю, у лісах поблизу Вальпараїсо зайнялося в різдвяну ніч. Вогонь швидко перекинувся на житлові квартали. Тоді згоріло щонайменше 120 будинків. Минулося без людських жертв.
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Конституційний суд Туреччини визнав незаконним блокування "Вікіпедії" в країні. Суд постановив: заборона інтернет-енциклопедії порушує свободу вираження поглядів. Нагадаю, два роки тому влада Туреччини наклала табу на "Вікіпедію", мовляв та провадить кампанію наклепу на державу. Такі звинувачення посипалися в бік інтернет-енциклопедії після того, як ресур відмовився видаляти матеріали, в яких ішлося про те, що Туреччина підтримує ІДІЛ та інші терорестичні організації. Наразі інформації, коли директива набере чинності - поки що немає.
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Названі вісім країн, які найбільше забруднюють світові океани. За версією Bloomberg, понад 60 відсотків пластикового мотлоху припадає саме на ці держави: Китай, Індонезію, Філіппіни, В'єтнам, Шрі-Ланку, Таїланд, Єгипет, Малайзію. Найбільшу відповідальність за забруднення океанів еклоги покладають на Китай. Також у повідомленні йдеться, щоб зменшити кількість непотребу в океанах, достатньо почати сортувати сміття і спалювати відходи.
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У мексиканських джунглях знайшли палац майя, якому понад тисячу років. Розкопки проводили на території стародавнього міста Кулуби на півострові Юкатан. Палац завдовжки 55 метрів, завширшки 15. А заввишки з триповерховий будинок. Він розташований на центральній площі Кулуби, навколо виявили ще кілька цікавих місць: вівтар, залишки двох житлових будинків і круглу споруду, імовірно піч.
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У Сингапурі чоловік прийшов у кав'ярню з величезною валізою і поцупив сто пиріжків каррі. Злочин зафіксували камери спостереження. Спочатку крадій вдавав, що зацікавлений ігровим автоматом, а потім підійшов до столу, де лежали пиріжки і згріб їх у сумку. Вартість вкраденої випічки оцінили в 30 доларів. Тепер пиріжкового крадія розшукує поліція.
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37 кілограмів подарунків від Білла Гейтса отримала жінка з американського Детройта. Гейтс став "таємним Сантою" для 33-річної Шелбі. Перед цим він вивчив її інтереси: улюблені книжки, фільми та ігри. Тож вона отримала рукописну версію "Великого Гетсбі" з авторськими позначками, багато пакунків печива, аксесуари за мотивами книг про "Гаррі Поттера", сувеніри з персонажами" Зоряних воєн" і "Твін Пікса".
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