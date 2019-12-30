Новый год - время для новых свершений, изменений и чего-то неизведанного. В этот праздник принято поздравлять друг друга и желать что-то хорошее, ведь многие верят, что этот волшебный праздник исполняет все самые заветные желания и пожелания.

Поздравьте и вы своих любимых и дорогих сердцу людей, а мы собрали для вас красивые варианты добрых слов.

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!



Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроение!

С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

***

Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!



Пусть Новый год откроет двери

В мир волшебства, заботы, веры.

И все хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!

Мандаринов запах нежный

Прямо в воздухе летает,

За окном светло и снежно,

Добрый праздник наступает.



Пусть он будет необычным,

Новый, к нам пришедший год,

Самым лучшим, романтичным,

Души радостью зажжет!

***

Вот и подходит к концу это год. Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. Пусть наступающий год будет для Вас удачным, все сложится как надо. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году!

Поздравляем с Новым годом,

Пусть исполнятся мечты!

Чтоб богатства было много,

Смеха, радости, любви,

Звон бокалов пусть наполнит

Счастьем этот новый год

И прекрасные подарки

Дед Мороз вам принесет!

***

С Новым годом, с новым счастьем,

С новым жизненным витком.

Я желаю, чтобы радость

В Новый год пришла в твой дом.



Чтоб любовь, как теплой шалью,

Укрывала от невзгод,

Все мечты и все желания

Чтоб исполнил Новый год.

Новый год ступает на порог.

Пусть несет он вам веселье.

Новых, светлых вам дорог

И во всех делах везенья!



Дней вам сказочно-чудесных,

Счастья, мира, и успеха,

И моментов интересных,

Больше радости и смеха!



Чтоб невзгоды и ненастья

Все остались за порогом.

Человеческого счастья!

Со счастливым Новым годом!

Читайте также, что обязательно нужно сделать в Новый год для привлечения удачи. А также, какие блюда должны быть на праздничном столе, чтобы 2020 год стал успешным для вас.