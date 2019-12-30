Красивые поздравления с Новым годом 2020 в стихах, картинках и прозе [ Редактировать ]
Новый год - время для новых свершений, изменений и чего-то неизведанного. В этот праздник принято поздравлять друг друга и желать что-то хорошее, ведь многие верят, что этот волшебный праздник исполняет все самые заветные желания и пожелания.
Поздравьте и вы своих любимых и дорогих сердцу людей, а мы собрали для вас красивые варианты добрых слов.
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроение!
С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!
***
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И все хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!
Мандаринов запах нежный
Прямо в воздухе летает,
За окном светло и снежно,
Добрый праздник наступает.
Пусть он будет необычным,
Новый, к нам пришедший год,
Самым лучшим, романтичным,
Души радостью зажжет!
***
Вот и подходит к концу это год. Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. Пусть наступающий год будет для Вас удачным, все сложится как надо. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году!
Поздравляем с Новым годом,
Пусть исполнятся мечты!
Чтоб богатства было много,
Смеха, радости, любви,
Звон бокалов пусть наполнит
Счастьем этот новый год
И прекрасные подарки
Дед Мороз вам принесет!
***
С Новым годом, с новым счастьем,
С новым жизненным витком.
Я желаю, чтобы радость
В Новый год пришла в твой дом.
Чтоб любовь, как теплой шалью,
Укрывала от невзгод,
Все мечты и все желания
Чтоб исполнил Новый год.
Новый год ступает на порог.
Пусть несет он вам веселье.
Новых, светлых вам дорог
И во всех делах везенья!
Дней вам сказочно-чудесных,
Счастья, мира, и успеха,
И моментов интересных,
Больше радости и смеха!
Чтоб невзгоды и ненастья
Все остались за порогом.
Человеческого счастья!
Со счастливым Новым годом!
Читайте также, что обязательно нужно сделать в Новый год для привлечения удачи. А также, какие блюда должны быть на праздничном столе, чтобы 2020 год стал успешным для вас.
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