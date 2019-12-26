Каждый из нас не один раз слышал о том, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Оказывается, это поверье действительно важно. И в народе существует ряд традиции о том, как правильно встречать праздник, и что необходимо делать в этот день, чтобы весь последующий год был для вас удачным и плодотворным.

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Как встречать 2020 год Крысы на удачу

Тщательно вымыть монету и положить ее в свой бокал с шампанским, который необходимо выпить под бой курантов. После этого положить монету в кошелек и носить с собой в качестве оберега.

Перед праздником нужно раздать все долги и не одалживать деньги с 31 декабря по 1 января.

После боя курантов нужно распахнуть дверь или окно, чтобы впустить удачу и процветание в дом.

Украшением стола могут стать монеты, разложенные по его углам. Это привлечет достаток в жилище.

Чтобы очистить дом от негативной энергии и впустить в него новую и свежую, необходимо избавиться от старых, сломанных и ненужных вещей.

Праздновать новый год нужно в хорошем настроении, с верой в хорошее.

Популярные приметы на деньги и удачу в год Крысы:

Встречайте Новый год в дружной компании родных и близких людей. Лучше всего провести праздник в домашней обстановке.

Следует накрыть стол белой скатертью, чтобы привлечь удачу в свое жилище.

Среди декоративных элементов должны присутствовать металлические аксессуары. При отсутствии таковых рекомендуется завернуть в фольгу простые украшения, чтобы создать нужный антураж и угодить хозяйке года.

Ножки стола, за которым будет проводиться застолье, нужно перевязать веревкой или яркой ленточкой для укрепления брачных уз.

Не следует мыть посуду утром 1 января, иначе можно "смыть" радость и благополучие, которое принесет в дом Крыса.

Посуду для сервировки следует тщательно проверять на отсутствие трещин и сколов.

Стол должен быть заполнен разными угощениями, потому что Крыса не любит пустоты и всегда бежит туда, где много съестных запасов. В связи с этим на новогодний стол нужно поставить как можно больше блюд, особенно тех, которые она предпочитает.

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